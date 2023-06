Unterfranken Drei Verletzte nach Brand in Einfamilienhaus in Kitzingen

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Unterfranken sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem Haus in Kitzingen war am Samstagvormittag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Rückgebäude des Hauses brannte vollständig ab. Auch der Dachstuhl wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude wurde aber verhindert. Ein Feuerwehrmann und zwei Polizeibeamte erlitten eine Rauchvergiftung. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

dpa