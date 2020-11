Anzeige

Unfälle Drei Verletzte nach Unfallserie wegen Ölspur auf Autobahn Ausgelaufenes Öl auf der Autobahn 3 hat bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) innerhalb kürzester Zeit zu drei Unfälle geführt.

Mail an die Redaktion Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa

Waldaschaff.Zum ersten Zusammenstoß sei es am Montagmittag in Richtung Frankfurt gekommen, als ein 50-Jähriger mit seinem Auto ins Schleudern geriet und in den Wagen einer dreiköpfigen Familie krachte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Fahrer wurden schwer, eine Beifahrerin leicht verletzt.

Weil ein nachfolgender 54-jähriger Autofahrer dem Unfall ausweichen wollte und dabei ein neben ihm fahrendes Auto berührte, entstand der nächste Blechschaden. Auf der Gegenfahrbahn brach währenddessen einem 34 Jahre alten Mann das Heck seines Autos aus; er prallte gegen die Mittelleitplanke und sein Auto landete schließlich auf dem Dach im Grünbereich. Der Fahrer überstand den Überschlag unverletzt.

Bei den Unfallaufnahmen bemerkten die Beamten jeweils Dieselspuren, die nach ersten Erkenntnissen der Grund für die Schleuderpartien waren. „Dass die Spur in beiden Fahrbahnrichtungen zu finden war, kann zwei Gründe haben“, erklärte ein Polizeisprecher. „Entweder ein hohes Fahrzeug - etwa ein Lastwagen - hat Öl verloren, das auch über die Mittelleitplanke gespritzt ist. Oder es war ein leckes Pannenfahrzeug, das von der Autobahn abgefahren und gleich danach auf der Gegenspur zur Werkstatt gefahren ist.“ Da die Fahrbahnen aufwendig gereinigt werden musste, war die A3 zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt.