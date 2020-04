Unfälle Drei Verletzte nach Wendeversuch auf der Autobahn Eine Geisterfahrerin hat am Mittwoch auf der Autobahn 96 auf Höhe der Anschlussstelle Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) einen Unfall mit drei Schwerverletzten verursacht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mindelheim.Die 77-Jährige war in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Wendeversuch stieß sie frontal mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen. Deren 61 Jahre alte Beifahrerin musste aus dem Wagen befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Frauen wurden schwer verletzt. Die A 96 war deshalb in Fahrtrichtung Lindau zeitweise gesperrt.