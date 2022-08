Landkreis Rottal-Inn Drei Verletzte nach Zusammenprall von Autos in Niederbayern

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 75-Jähriger am Dienstag mit seiner Frau mit dem Auto unterwegs und wollte in eine Staatsstraße abbiegen. Dabei übersah er einen anderen Wagen. Die Autos stießen zusammen und landeten im Straßengraben.

dpa