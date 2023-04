Ermittlung Drei weitere Geldautomatensprenger festgenommen

Ermittlern ist ein weiterer Schlag gegen eine Gruppe niederländischer Geldautomatensprenger gelungen, die in Deutschland mehrere Millionen Euro erbeutet haben soll. Nachdem Ende Januar neun Mitglieder der Bande bei einer Razzia in den niederländischen Provinzen Utrecht und Limburg sowie in Belgien festgenommen worden waren, konnten mittlerweile drei weitere mit Haftbefehlen gesuchte Männer in den Niederlanden ausfindig gemacht werden, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Mittwoch bekanntgab. Sie wurden zwischen Mitte Februar und Anfang April festgenommen.

dpa