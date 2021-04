Anzeige

Baden-Württemberg Drei Welten mit einer Karte Die Naturspektakel zwischen Konstanz, Schaffhausen und dem Schwarzwald laden zur Entdeckung ein.

Konstanz.Drei Welten passen nicht in eine Karte? Das galt vielleicht bisher, jetzt kann man neu denken. Wer das Beste aus den „drei Welten“ Schwarzwald, Rheinfall und Bodensee erleben möchte, kann jetzt eine neue Vorteilskarte nutzen: die DreiWelten Card. Sie verspricht grenzenlosen Ferienspaß entlang des Rheins, von Konstanz über Schaffhausen bis zum Schwarzwald, teilt die DreiWelten Tourismus GmbH in einer Presseinfo mit. Mit Schweiz-Vorteil und freiem Eintritt gilt die neue Karte für über 100 Attraktionen. Dabei ist die Karte selbst kostenfrei.

Ab zwei Nächten gibt es die Karte

Mit der neuen Card kommen vor allem Familien, Kulturbegeisterte, Sportler und Naturliebhaber voll auf ihre Kosten. Einzige Voraussetzung: Der Gast hat mindestens zwei Übernachtungen bei einem Partnergastgeber gebucht. Die Karte gilt während des gesamten Aufenthaltes, auch am An- und Abreisetag. Jede Attraktion kann täglich einmal genutzt werden, pro Tag können mehrere verschiedene Angebote erlebt werden. Die DreiWelten Card kann man nicht kaufen, man erhält sie am Anreisetag vom Gastgeber überreicht.

Besuch an Europas größtem Wasserfall

Die DreiWelten Card ist als eine Ergänzung zu den Naturspektakeln der Region gedacht. Auf rund 2500 Quadratkilometern bietet sie freien Eintritt zu rund 100 Attraktionen im Naturpark Südschwarzwald, dem Schaffhauserland, den malerischen Flusslandschaften des Hochrheins vom Bodensee bis nach Bad Säckingen. Zu entdecken gibt es zum Beispiel den Rheinfall als größtem Wasserfall Europas im schweizerischen Kanton Schaffhausen, die Triberger Wasserfälle als höchste Wasserfälle Deutschlands oder die wilde Wutachschlucht.

Wie wäre es mit einer Stromfahrt von Konstanz am Bodensee bis zum Rheinfall? Während einer historischen Zugfahrt mit der „Sauschwänzlebahn“ entdeckt man die Schönheit des Schwarzwaldes. Kenner werden die Erlebniswelt der Brauerei Rothaus nicht missen wollen, Sportler können mit der Tauchschule Hochrhein den bedeutenden Strom aus ganz neuen Perspektiven kennen lernen. Dies und noch mehr kann man mit der neuen grenzenlosen und kostenlosen DreiWelten Card erleben.

