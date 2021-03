Anzeige

Ski nordisch Dreifach-Erfolg für Norwegen: Deutsche Langläufer chancenlos Angeführt von Gold-Gewinner Hans Christer Holund haben die Norweger ihre Ausnahmeklasse im Ski-Langlauf erneut unter Beweis gestellt.

Merken

Mail an die Redaktion Hans Christer Holund aus Norwegen überquert die Ziellinie. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oberstdorf.Der 32 Jahre alte Holund setzte sich am Mittwoch über 15 Kilometer in der freien Technik bei der WM in Oberstdorf vor seinen Landsmännern Simen Hegstad Krüger und Harald Oestberg Amundsen durch. Nach seinem Zieleinlauf brüllte Holund seine Freude laut heraus.

Der russische Topsportler Alexander Bolschunow belegte nur den vierten Platz. Der Favorit hatte zu Beginn des Rennens noch geführt, brach dann aber ein und verließ nach getaner Arbeit zügig den Zielbereich. Die deutschen Langläufer hatten mit dem Kampf um die Medaillen erwartungsgemäß nichts zu tun. Als bester Sportler aus der Mannschaft von Teamchef Peter Schlickenrieder belegte Jonas Dobler den 23. Platz. Friedrich Moch wurde 24., Florian Notz als 26. gelistet und Lucas Bögl lief auf den 28. Platz.

„Klar sind wir ein bisschen enttäuscht“, räumte Schlickenrieder ein. Dass alle deutschen Sportler unter den ersten 30 seien, sei zwar positiv. Doch: „Ein Florian Notz und ein Lucas Bögl sind zehn, 15 Plätze zu weit hinten.“ Notz selbst sagte: „Es war leider nur ein durchschnittliches Rennen, und bei der WM ist es schon das Ziel, dass man seine Topform abruft, und das ist mir nicht ganz gelungen.“

© dpa-infocom, dpa:210303-99-671481/3