Ski alpin

Dreßen bedankt sich für Unterstützung nach Knieverletzung

Thomas Dreßen hat sich nach seiner schweren Knieverletzung für die Unterstützung seiner Fans bedankt und ihnen ein Comeback versprochen. „Shit happens“, schrieb der 25 Jahre alte Skirennfahrer in den sozialen Netzwerken. „Aber ich halte meinen Kopf oben und komme zurück. Vielen Dank für eure Nachrichten und die Unterstützung. Das bedeutet mir sehr viel. Ihr seid die besten“, schrieb Dreßen in den am Samstagabend veröffentlichten Beiträgen auf englisch mit vielen Ausrufezeichen zwischen den Sätzen.