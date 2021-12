Anzeige

Unfälle Driftversuch endet in Werbewand Bei Driftversuchen hat ein unbekannter Autofahrer in Neutraubling eine holzvertäfelte Werbewand durchbrochen.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht auf der Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Neutraubling.Auf einem schneebedeckten Parkplatz in Neutraubling im Landkreis Regensburg seien Driftversuche unternommen worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrzeuglenker habe dabei die Kontrolle verloren und ist gegen die Wand gefahren. Nun sucht die Polizei nach dem Auto, das im Front-, Seiten- und Dachbereich stark beschädigt sein soll. Eine Fahndung in der Nacht zum Samstag blieb erfolglos. Der Schaden an der Werbewand beläuft sich auf eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-343160/2