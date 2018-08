Fussball

Dritte Niederlage: Würzburg alleiniges Schlusslicht

Die Würzburger Kickers haben einen Fehlstart in die Drittligasaison hingelegt. Die Fußball-Mannschaft von Trainer Michael Schiele unterlag am Dienstagabend beim VfR Aalen mit 2:3 (1:3) und hat die ersten drei Spiele allesamt verloren. Vor 3872 Zuschauern gerieten die Würzburger durch Sascha Traut (3. Minute) und Matthias Morys (8.) früh in Rückstand. Dennis Mast (31.) gelang der Anschlusstreffer, ehe Marian Sarr (38.) wieder erhöhte. Der erneute Anschlusstreffer von Simon Skarlatidis (81.) kam zu spät. Würzburg ist nun alleiniger Tabellenletzter.