Landkreis Regensburg Dritter Tatverdächtiger nach Angriff auf Senior festgenommen Nach einem Wohnungseinbruch und einem Raubüberfall, bei dem ein Senior im Landkreis Regensburg lebensgefährlich verletzt worden war, hat die Polizei einen dritten Mann festgenommen. Der 20-Jährige werde verdächtigt, an dem Wohnungseinbruchsdiebstahl Ende März in Sinzing beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Ermittlungsrichter habe gegen den Verdächtigen einen Haftbefehl erlassen. Dieser sei aber gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden, hieß es.

Sinzing.Der Senior hatte den Angaben nach einen Mann in sein Haus in Sinzing bei Regensburg gelassen, da er dachte, dieser sei für Telekommunikations-Arbeiten zuständig. Dort schlug der Mann mit einem Gegenstand auf den Senior ein und sperrte ihn dann ein. Der schwer verletzte Mann konnte sich erst nach längerer Zeit befreien. Er kam in ein Krankenhaus. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert.

Nur einen Tag später sollen dieselben Täter in das Haus eingebrochen sein, wie es weiter hieß. Dabei stahlen sie einen Tresor mit Bargeld und anderen Wertgegenständen. Bereits wenige Tage nach den beiden Taten hatten die Ermittler Ende März zwei verdächtige Männer im Alter von 27 und 28 Jahren festgenommen. Die beiden Männer stehen im Verdacht des versuchten Mordes und des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Nach Angaben der Polizei sitzen sie seit Ende März in Untersuchungshaft.