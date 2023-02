3. Liga Dritter Versuch mit Gorenzel bei 1860: Kommt Beierlorzer?

Der weiterhin trainerlose TSV 1860 München muss versuchen, die ersehnte und dringend benötigte Trendwende in der 3. Fußball-Liga doch noch mit Geschäftsführer Günther Gorenzel einzuleiten. Der 51 Jahre alte Österreicher wird auch am Sonntag (13.00 Uhr) im Heimspiel gegen den SC Verl als Interimscoach auf der „Löwen“-Bank sitzen, wie er selbst am Freitag bestätigte.

dpa