Anzeige

Fussball Drittliga-Aufstieg: Ingolstadt oder 1860 München Im Kampf um den Aufstieg in die 2.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball liegt auf dem Rasen. Foto: Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Ingolstadt.Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag (13.30 Uhr) zum Showdown zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München. Die „Löwen“ brauchen in der 3. Liga am letzten Spieltag einen Auswärtssieg, um Ingolstadt von Platz drei zu verdrängen und die Relegation zu erreichen. Die Ingolstädter können sogar noch direkt aufsteigen, wenn sie gewinnen und der Tabellenzweite Hansa Rostock gleichzeitig patzt. Dynamo Dresden steht schon als erster Zweitliga-Aufsteiger fest.

Der FC Bayern II steht ein Jahr nach dem Meistertitel kurz vor dem Absturz in die Regionalliga: Der Tabellendrittletzte muss gegen Halle gewinnen und auf Patzer von Meppen und Uerdingen hoffen, um in der 3. Liga zu bleiben. Bereits abgestiegen ist die SpVgg Unterhaching.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-695293/2