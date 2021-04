Anzeige

Fussball Drittliga-Aufstiegsspiele am 12. und 19. Juni Die Aufstiegsspiele zur 3.

Mail an die Redaktion Das DFB-Logo vor der Zentrale. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Frankfurt.Liga zwischen den Vertretern der Regionalliga Nord und der Regionalliga Bayern finden am 12. und 19. Juni statt. Das hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes am Freitag festgelegt. Die Sieger der Regionalligen West, Südwest und Nordost steigen in dieser Saison direkt auf.

Die Teilnehmer an den Aufstiegsspielen müssen noch vom Norddeutschen Fußball-Verband und Bayerischen Fußball-Verband benannt werden. Die Meldefrist beim DFB läuft bis 5. Juni. Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord war am vergangenen Dienstag wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Auch in Bayern, wo der Ball seit Monaten ruht, droht ein Saisonabbruch.

