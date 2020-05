Anzeige

Fussball Drittliga-Start am 26. Mai nicht haltbar Die 3.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball fliegt ins Netz. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Frankfurt.Fußball-Liga wird die Saison nicht am 26. Mai fortsetzen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach einer Sitzung des Spielausschusses am Freitag mit. „Bislang liegt weiterhin keine politische und übergeordnete behördliche Freigabe für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 3. Liga vor. Vor diesem Hintergrund ist der DFB-Spielausschuss zum Ergebnis gekommen, dass der 26. Mai als angedachter Termin für den Wiedereinstieg in die laufende Saison nicht mehr möglich ist“, heißt es in der Mitteilung.

Den Clubs würde damit keine mit den Bundesligen vergleichbare Vorbereitungszeit zur Verfügung stehen. Ein Viertel der 20 Drittligisten - SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt, 1860 München, FC Bayern München II und Würzburger Kickers - kommt aus Bayern.

Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme könnte kurz nach dem 26. Mai liegen. Bisher plante der DFB, die verbleibenden elf Spieltage in ausschließlich Englischen Wochen bis Ende Juni durchzuführen. Am grundsätzlichen Ziel, die Saison zu Ende zu spielen, ändere sich nichts. Der DFB hatte seine Statuten bereits dahingehend angepasst, dass die Saison über den 30. Juni hinaus laufen könnte. Allerdings könnten nun diverse rechtliche Fragen aufkommen, da viele Verträge am 30. Juni enden.