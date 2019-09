Verkehr Drogen statt Führerschein: Autofahrer sammelt viele Verstöße Ein Mann hat in Unterfranken mit einer einzigen Autofahrt eine gehörige Anzahl an Verkehrsdelikten angesammelt.

Mail an die Redaktion Ein Einsatzfahrzeug der Polizei fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Bernd von Jutrczenka/Archivbild

Karlstadt.Der 24-Jährige war in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) in eine Polizeikontrolle geraten, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der Mann hinter dem Steuer stand dabei am Sonntag nicht nur unter Drogen und hatte keinen Führerschein. Sein Wagen war zudem nicht zugelassen und das Kennzeichen hatte er geklaut. Den 24-Jährigen erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.