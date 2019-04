Kriminalität Drogen und Tausende Euro sichergestellt Kiloweise Drogen, rund 77 000 Euro Bargeld und eine scharfe Pistole haben Ermittler bei Durchsuchungen im Raum Rosenheim sichergestellt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Rosenheim.Zwei 42 Jahre alte Männer sitzen seit vergangener Woche in Untersuchungshaft, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Beamten hatten fünf Gebäude in Rosenheim und im Landkreis Rosenheim, in München sowie im Landkreis Ebersberg durchsucht. Dabei entdeckten sie 1,8 Kilogramm Amphetamin, 1,4 Kilogramm Haschisch und 600 Gramm Kokain.

Der Hauptverdächtige sei schon wegen Drogendelikten vorbestraft, sagte die Sprecherin. Ein dritter Verdächtiger war im Zuge der Ermittlungen festgenommen worden, kam aber wieder auf freien Fuß.