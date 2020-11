Anzeige

Kriminalität Drogendealer mit 26 Kilo Marihuana im Kofferraum gefasst Mit 26 Kilo Marihuana im Kofferraum seines Wagens ist ein Drogendealer in Oberbayern gefasst worden.

Mail an die Redaktion Päckchen mit 26 kg Marihuana liegen auf einem Tisch der Polizei. Foto: ---/Polizeipräsidium Oberbayern Süd/dpa/Archivbild

Schwindegg.Die Kripo sei dem 28-Jährigen schon länger auf der Spur gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er habe einen schwunghaften Drogenhandel in der Region betrieben.

Nach „aufwendigen und langwierigen Ermittlungen“ sei er vergangenen Freitag in Schwindegg (Landkreis Mühldorf am Inn) festgenommen worden. Neben den Drogen hatte er Einnahmen im fünfstelligen Bereich bei sich. Der 28-Jährige und sein 34-jähriger Begleiter sitzen nun in Untersuchungshaft.