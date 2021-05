Anzeige

Unfälle Drogeneinfluss und ohne Führerschein: Autofahrer angehalten Kein Führerschein, Alkohol im Blut und ein positiver Drogentest: Bei der Kontrolle eines Autofahrers im oberfränkischen Thierstein (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) hat eine Polizeistreife gleich eine Reihe von Verstößen festgestellt.

Mail an die Redaktion Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Thierstein.Der 34-Jährige räumte dabei am Samstag ein, noch nie einen Führerschein besessen zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Außerdem schlug ein Drogentest positiv auf Kokain an. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

