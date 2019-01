Kriminalität Drogenfund bei Razzia in Neu-Ulmer Wohnheim Mit einem Großaufgebot hat die Polizei in einem Wohnheim in Neu-Ulm nach Drogen gesucht.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Neu-Ulm.Die Ermittler fanden am Freitagabend Betäubungsmittel und eine fünfstellige Summe Bargeld, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Drei Verdächtige wurden vor Ort festgenommen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl vor. Einem der Männer wird Handel mit Marihuana vorgeworfen, bei den anderen beiden Männern fanden die Polizisten größere Mengen Betäubungsmittel. Sie sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft. Die drei Männer sollen die Unterkunft als Drogenumschlagplatz genutzt haben.

Ins Visier der Ermittler rückten zudem drei weitere Verdächtige, die nicht in dem Wohnheim lebten. Sie wurden festgenommen.