Kriminalität Drogenkonsum und falsche Kennzeichen: Polizei stoppt Mann

Ohne Führerschein, mit falschen Kennzeichen und unter Drogen stehend ist ein Autofahrer in Oberfranken von der Polizei erwischt worden. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, stoppten sie den 37-Jährige am Freitagabend auf der A9 nahe Bayreuth. Die Überprüfung ergab, dass sein Wagen weder zugelassen noch versichert war und zudem die Kennzeichen gefälscht waren. Der Mann besaß auch keinen Führerschein und stand nach Polizeiangaben augenscheinlich unter Drogeneinfluss - die Beamten fanden sechs Gramm Crystal Meth bei ihm. Nun muss sich der 37-Jährige wegen diverser Vergehen verantworten.

dpa