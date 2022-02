Anzeige

Kriminalität Droh-Plakate an oberfränkischer Schule: Ermittlungen Nachdem an einer oberfränkischen Schule Droh-Plakate aufgehängt worden waren, dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an.

Gundelsheim.Es seien zahlreiche Hinweise eingegangen, diese würden nun ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Bayreuth. Noch werde gegen unbekannt ermittelt.

Am Eingangsbereich der Grundschule und an der Turnhalle in Gundelsheim (Landkreis Bamberg) waren Ende Januar Plakate befestigt worden, auf denen Drohungen gegen Schulleitung und Lehrkräfte ausgesprochen worden waren.

Bereits Mitte Januar waren Plakate an der Schule angebracht worden. Es sei damals Kritik an den Corona-Maßnahmen geübt worden, erläuterte die Polizei. Das seien aber keine strafbaren Inhalte gewesen. Die neueren Plakate mit den Drohungen dagegen schon.

