Kriminalität Drohanruf: Zwei Impfzentren evakuiert Auf der Hotline kündigte ein Anrufer Gefahr an. In Bad Wörishofen und Memmingen rückte deshalb Polizei an.

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Memmingen.Die Einsatzkräfte hätten die Räume dann mit Spürhunden durchsucht, aber keinen verdächtigen Gegenstand gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Von der „geordneten Räumung“ des Impfzentrums Memmingen waren demnach etwa 20 Menschen betroffen, in Bad Wörishofen rund 50 Menschen. Ein Großteil der Impfdosen habe dennoch verabreicht werden können, in Bad Wörishofen sei in einem Rettungswagen geimpft worden.

habe gegen 19.00 Uhr eine männliche Stimme die Drohung ausgesprochen. Zum genauen Wortlaut äußerte sich der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Gegen 22.00 Uhr seien die Impfzentren schließlich wieder freigegeben worden.

