Luftverkehr Drohne kommt Passagierflugzeug in Nürnberg gefährlich nahe

Eine Drohne ist einem Passagierflugzeug im Landeanflug auf den Flughafen Nürnberg gefährlich nahegekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Co-Pilot des Flugzeuges am Montag eine Drohne in mehreren Hundert Metern Höhe gemeldet. Das Flugzeug konnte wie geplant landen. Jedoch ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verdachtes des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr.

dpa