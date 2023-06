Polizeieinsatz Drohne stört Luftverkehr am Flughafen Memmingen

Eine Drohne hat den Luftverkehr am Flughafen Memmingen gestört. Das Fluggerät war am Donnerstag am südlichen Ende des Geländes nahe Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) entdeckt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Aus Sicherheitsgründen habe der Flugverkehr für etwa eine dreiviertel Stunde eingestellt werden müssen.

dpa