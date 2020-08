Anzeige

Luft- und Flugsport Drohnen-Ärger in niederbayerischen Gärten Weil bereits seit April ständig Drohnen dicht über Gärten und Häuser in Niederbayern fliegen sollen, hat sich nun die Polizei eingeschaltet.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hauzenberg.Anwohner hätten Sorge, dass Fotos und Videos von ihnen gemacht werden könnten, sagte die Polizei am Freitag. Vermutlich handelt es sich immer um dieselbe Drohne, die bevorzugt abends und am Wochenende Erkundungsflüge über fremde Grundstücke macht. Damit die Privatsphäre in Hauzenberg (Landkreis Passau) nicht weiter leidet, wird nun der Drohnenpilot gesucht.