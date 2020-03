Fussball Drohungen gegen Nürnberg-Profis vor Spiel gegen Hannover Vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten 1.

Mail an die Redaktion Trainer Jens Keller spricht bei der Pressekonferenz. Foto: Nicolas Armer/dpa

Nürnberg.FC Nürnberg gegen Hannover 96 hat es Drohungen gegen einzelne Profis des Gastgebers gegeben. Der „Club“ berichtete am Freitagabend nach dem 0:3 gegen die Niedersachsen von Aufklebern, die am Morgen am Max-Morlock-Stadion und am Vereinsgelände gefunden worden waren. Der „Club“ verurteilte die „geschmacklose Aktion“ unbekannter Personen und stellte Strafanzeige bei der Polizei. Diese ermittelt.

„Das ist ein Fall, der überschreitet Grenzen“, sagte Sportvorstand Robert Palikuca nach dem Spiel. Er sprach von „sehr eindeutigen Drohungen“. Sie richteten sich angeblich gegen zwei „Club“-Profis.

Was genau auf den zahlreichen Aufklebern in DIN A-4-Format stand, wurde vom Verein nicht mitgeteilt. Nürnbergs Trainer Jens Keller sprach von einem „Wahnsinn“ und einer „schwierigen Situation“ für die Mannschaft vor dem Spiel.