Ski alpin DSV hofft auf Top-Ten-Ergebnis beim Slalom in Ofterschwang Der Deutsche Skiverband hofft beim Weltcup-Slalom in Ofterschwang heute auf ein respektables Ergebnis seiner Fahrerinnen. Einen Tag nach dem zweiten Rang von Viktoria Rebensburg im Riesenslalom wäre Alpinchef Wolfgang Maier im Allgäu mit einem Platz unter den besten zehn zufrieden. Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, der entscheidende zweite Lauf wird um 12.30 Uhr gestartet.

Wolfgang Maier, Alpinchef des Deutschen Skiverbands DSV.

Ofterschwang.Die Leistungen der deutschen Slalom-Damen sind im Olympia-Winter bislang sehr wechselhaft. Victoria Rebensburg fährt diese Disziplin nicht. Der DSV schickt Lena Dürr, Marina Wallner und Maren Wiesler an den Start. US-Star Mikaela Shiffrin kann in Ofterschwang vorzeitig den Weltcupgewinn in der Slalom-Wertung perfekt machen.