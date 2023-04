Wirtschaft DSW ermuntert Leoni-Aktionäre zum Widerstand

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hat die Aktionäre des Autozulieferers Leoni zum Widerstand gegen das geplante Sanierungskonzept des Unternehmens aufgerufen. Das Konzept sieht vor, dass der Wert des Aktienbesitzes komplett verfällt und die Aktionäre ihr gesamtes in Leoni investiertes Geld verlieren. Großaktionär Stefan Pierer soll das Unternehmen in alleiniger Regie weiterführen und dafür etwa die Hälfte der Verbindlichkeit in Höhe von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen. Leoni soll dann von der Börse genommen werden.

dpa