Kabinett Dürre und Hitze: Kabinett sichert Landwirten Hilfe zu

Merken

Mail an die Redaktion Risse ziehen sich durch ein Feld, auf dem im Hintergrund Salatpflanzen stehen. Foto: Sebastian Gollnow

Garmisch-Partenkirchen.Die bayerische Staatsregierung hat Landwirten, denen wegen Trockenheit und Hitze Ernteausfälle drohen, Unterstützung zugesichert. Der Freistaat sei zwar nicht so stark betroffen wie andere Bundesländer, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus auf der Zugspitze. Dennoch werde man die Situation genau beobachten und abwarten, was der Bund mache - und dann „angepasst an die weitere Entwicklung zielgerichtet helfen“. Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) kündigte etwa an, den Landwirten Mehrkosten beim Futterkauf finanziell auszugleichen. Vor allem in Teilen Frankens und der Oberpfalz herrscht große Trockenheit, dort drohten Ernteausfälle und Futtermangel, hieß es.