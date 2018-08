Agrar Dürre: Unterdurchschnittliche Hopfenernte erwartet Im deutschlandweit wichtigsten Hopfenanbau-Gebiet Hallertau dürfte die Ernte 2018 wegen Dürre und Hitze etwas schlechter ausfallen. Für die Saison rechnet der Verband Deutscher Hopfenpflanzer mit einem Ertrag von 34 500 Tonnen, wie er am Donnerstag in Wolnzach mitteilte. Wegen der insgesamt zu geringen Niederschläge und der anhaltend hohen Temperaturen gebe es Einbußen. Im Vorjahr lag der Ertrag bei 35 540 Tonnen.

Wolnzach.In Deutschland gibt es 1200 Hopfenbaubetriebe, gut 900 davon in der Hallertau in Bayern. Der Rest verteilt sich auf die Gebiete Elbe-Saale, Spalt in Mittelfranken, Tettnang in Baden-Württemberg - und die Eifel in Rheinland-Pfalz. Für die bundesweite Ernte rechnet der Verband der Hopfenpflanzer 2018 mit einem Ertrag von gut 40 123 Tonnen, etwas weniger als im Vorjahr (41 556). Die Hopfenernte im Hallertau hat bereits begonnen.