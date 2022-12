Fürstenfeldbruck Durchfahrender ICE zerstört Verglasung an Wartehäuschen

Ein durchfahrender ICE hat in Oberbayern durch aufgewirbelte Steine die Verglasung eines Wartehäuschen zerstört. Verletzt wurde bei dem Vorfall am S-Bahn-Halt in Grafrath (Kreis Fürstenfeldbruck) niemand, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

dpa