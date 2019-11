Einsatz Durchsuchung nach Bombendrohung beendet Nach einem Drohanruf wurde die Berufsschule Straubing evakuiert. Beamte mit Spezialhunden suchten das Gelände ab — erfolglos.

Mail an die Redaktion Passanten gehen während einer Evakuierung an einem Absperrband der Polizei vorbei: In Straubing wurde die technische Berufsschule evakuiert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Straubing.In Straubing war die Polizei seit dem Mittag im Großeinsatz. Ein anonymer Anrufer hatte am Mittwoch kurz vor elf Uhr bei der technischen Berufsschule in der Pestalozzistraße Drohungen geäußert. In der Schule sei eine Bombe platziert, sagt er. Polizeikräfte räumten das Gebäude vorsorglich. Zahlreiche Lehrer und rund 400 Schüler mussten das Gelände verlassen. Gegen 17.45 Uhr gab es schließlich Entwarnung, wie die Polizei Straubing mitteilte.

Der Einsatz ist beendet. Bei der Absuche wurde nichts Verdächtiges aufgefunden. Die Kripo ermittelt weiter, um den anonymen Anrufer ausfindig zu machen. Alle Sperren sind aufgehoben.

Pressemeldung folgt in Kürze. #WirFuerEuch pic.twitter.com/PWgoxifLgY — Polizei Niederbayern (@polizeiNB) November 13, 2019

Das gesamte Gebäude wurde unter Einbindung von Sprengstoffspürhunden abgesucht. Das bestätigte Stefan Gaisbauer, Sprecher der Straubinger Polizei am Nachmittag gegenüber der Mittelbayerischen und sagte: „Wir nehmen solche Drohungen ernst.“ Die Polizei ermittelt auch intensiv, um die Identität des anonymen Anrufers festzustellen. Diese ist bislang ungeklärt. Wer sachdienliche Hinweise auf den Anrufer geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, unter (0 94 21) 86 8-0 in Verbindung zu setzen.

