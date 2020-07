Anzeige

Kriminalität Durchsuchungen: 2,2 Kilo Marihuana sichergestellt Der Polizei ist in Unterfranken ein Schlag gegen die lokale Rauschgiftszene gelungen.

Mail an die Redaktion Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Aschaffenburg.Gegen zwei Tatverdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 23-Jähriger befinde sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt, der Haftbefehl gegen den 26-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die acht Wohnungen in den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg wurden am Dienstagvormittag nach monatelangen Ermittlungen durchsucht. Dabei stellten die Beamten 2,2 Kilogramm Marihuana und Ecstasy-Tabletten sicher.