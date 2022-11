Ermittlungen Durchsuchungen im Verdacht der Kinderpornografie

Bei Ermittlungen zu Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei in Schwaben rund 20 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden am Dienstag und Donnerstag in Augsburg sowie in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg Handys, Laptops und Tablets sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Die Beschuldigten werden verdächtigt, größtenteils auf Chat-Plattformen wie Whatsapp kinderpornografische Bilder und Videos verbreitet oder besessen zu haben. Die Taten stünden jedoch in keinem direkten Zusammenhang.

dpa