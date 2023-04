Polizei Durchsuchungen in NRW und Bayern - SEK-Einsatz in Xanten

Im Kampf gegen Betäubungsmittelkriminalität hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag mehrere Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen und Bayern durchsucht. In Xanten (Kreis Wesel) in NRW kam es im Zuge der konzentrierten Aktion am frühen Morgen zu einem SEK-Einsatz in einem Mehrfamilienhaus, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. In welchen Städten im Bundesland sowie in Bayern die übrigen Einsätze stattfanden, sagte er nicht.

dpa