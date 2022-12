Ermittlungen Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Oberbayern

Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie haben Ermittler mehrere Objekte im nördlichen Oberbayern durchsucht. In den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg hätten Polizisten nach Hinweisen vom Bundeskriminalamt bei acht Männern einschlägige Chatprotokolle, Bild- und Videomaterial gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. In einem unmittelbaren Zusammenhang stünden die Fälle aber wie bei vielen solcher Durchsuchungsaktionen in Bayern nicht.

dpa