Razzia Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Unterfranken

Wegen Verdachts auf Kinderpornografie hat die Polizei in Unterfranken 30 Anwesen untersucht und mehrere Verdächtige vorläufig festgenommen. Die Beschuldigten sind alle männlich und zwischen 14 und 61 Jahre alt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Ihnen wird vorgeworfen, die Abbildungen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs entweder besessen, erworben oder verbreitet zu haben. Mangels Haftgründen wurden sie nach den Durchsuchungen am Mittwoch und Donnerstag wieder entlassen.

dpa