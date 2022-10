Kreis Rosenheim Dutzende Hinweise nach Tod einer jungen Frau nach Clubbesuch

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau nach einem Clubbesuch in Oberbayern sind bei der Polizei mehrere Dutzend Hinweise eingegangen. „Das müssen die Ermittler jetzt prüfen und verifizieren“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. „Stand jetzt ist aber noch nichts dabei, was augenscheinlich interessant wäre.“ Neben der Sichtung der Hinweise sei zudem unter anderem geplant, dass Taucher den Fluss Prien absuchen. Dort war die Leiche der 23-Jährigen aus Aschau im Chiemgau (Landkreis Rosenheim) am Montag gefunden worden.

dpa