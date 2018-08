Verkehr

Dutzende Lkw-Stellplätze an Autobahnen sollen fertig werden

Weil Lastwagenfahrer auf Rastplätzen an Autobahnen manchmal keinen Platz mehr zum Übernachten oder für eine lange Pause finden, baut der Freistaat das Angebot an Stellplätzen aus. Noch in diesem Jahr sollen an den hochbelasteten Autobahnen 8 und 9 rund 100 weitere Lkw-Stellplätze fertiggestellt werden, wie eine Sprecherin des Verkehrs- und Bauministeriums in München mitteilte. „Wir wissen, dass der Güterverkehr auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Deshalb werden wir den Ausbau und Neubau auch weiter vorantreiben.“ Die Landtags-SPD hatte vor Monaten erklärt, in Bayern fehlten weit mehr als 1000 Stellplätze.