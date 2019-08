Brände Dutzende Rinder sterben in Flammen: 500 000 Euro Schaden Beim Brand eines Viehstalls bei Schnelldorf im Landkreis Ansbach sind Dutzende Rinder in den Flammen gestorben.

Ein Blick auf die Front eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archivbild

Schnelldorf.Eine einstellige Zahl an Tieren sei noch in der Nacht notgeschlachtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. 20 bis 30 tote Rinder lägen nach dem Brand noch im Stall. Dieser solle abgerissen werden.

Etwa 100 Rinder waren in dem Stall im Ortsteil Grimmschwinden, der bereits in voller Ausdehnung brannte, als die Feuerwehr am späten Freitagabend eintraf. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude sei verhindert worden. Es entstand ein Schaden von mehr als 500 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.