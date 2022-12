Glatteisgefahr DWD warnt am Montagmorgen: Hier in der Region wird es glatt

Zum Wochenstart kann es auf den Straßen weiterhin gefährlich glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Betroffen sind vor allem die Oberpfalz und Teile Niederbayerns.

Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DWD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben. Nach bisherigen Erkenntnissen (Stand 7.20 Uhr) zunächst nicht zu einer Häufung von Unfällen in Bayern, wie Anfragen bei den Polizeipräsidien ergaben.







Fahrweise im Straßenverkehr anpassen

Autofahrer sollten am Montagvormittag aber insbesondere in der Oberpfalz vorsichtig fahren. Bis Mittag warnt der DWD vor Eis, Eisbruch und Glatteis in den Landkreisen Neumarkt i.d. Oberpfalz, Schwandorf, Regensburg und Cham sowie in der Stadt Regensburg. Warnstufe 2 von 4 gilt auch für die Stadt Regensburg und den niederbayerischen Landkreis Kelheim.

Der DWD rät, den Aufenthalt im Freien weitestgehend zu vermeiden. Wer am Montag doch mit dem Auto unterwegs sein muss, sollte seine Fahrweise im Straßenverkehr anpassen. Zudem legt der DWD Autofahrern nahe, vollzutanken und Decken sowie warme Getränke mitzunehmen. Sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Wegen Glatteis ist im Landkreis Bad Kissingen am Montag teilweise der Unterricht ausgefallen. Die Busunternehmen Wolf und Seger fuhren nicht, wie das Landratsamt Bad Kissingen am Montagmorgen mitteilte. Betroffen waren elf Schulen. In der Mittelschule Maßbach und in der Grundschule Maßbach-Poppenlauer fiel der Unterricht ganz aus.

Im Laufe des Montags sollte es wieder wärmer werden. Am Alpenrand kann der Föhn bereits zum Wochenstart bis zu 12 Grad bringen.

− dpa/vr