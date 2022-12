Gefrierender Regen DWD warnt vor Glatteis in der Region - besonders in Oberbayern von Anja Kurz

Mail an die Redaktion Ein Straßenschild 113 STVO ("Schnee- oder Eisglätte") steht neben der Schauinslandstraße. Ab der kommenden Nacht wird durch am Boden gefrierenden Regen mit Glatteis gerechnet. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Schneizlreuth.Auf den Straßen im Süden Deutschlands dürfte es am Mittwoch wegen Eisregens und Schnee besonders gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochmorgen vor Glatteis in der Region. Besonders davon betroffen ist das südliche Oberbayern.

Konkret gilt die Warnung für Teile der Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim (Stufe 3 von 4). Laut dem Meteorologen Jürgen Schmidt von Wetterkontor könne es dort „gefährlichen Eisregen“ geben. Ursache ist eine Grenzwetterlage: Arktische Luft bewegt sich nach Deutschland, ein Tief bringt aus dem Südwesten jedoch deutlich mildere Temperaturen. Diese Warmluft sorgt für Niederschläge. Bei gefrierendem Regen fällt Regen oder Sprühregen aus einer wärmeren in eine kältere Luftschicht. Treffen die unterkühlten Wassertropfen auf den gefrorenen Boden, werden sie augenblicklich zu Eiskristallen und überziehen Straßen, Gebäude und Autos mit einem dünnen Eispanzer. Das Phänomen wird daher auch Eisregen genannt.

Frost und Sturmböen möglich

Es sei möglich, dass diese bis in den Raum Regensburg reichen, so Schmidt. Aber auch in Niederbayern müssen Autofahrer mit Glatteis rechnen. Die Warnung gilt derzeit bis etwa 11 Uhr. Hinzu kommen amtlichen Warnungen vor Frost bis etwa -9 Grad und Sturmböen auf über 1500 Metern Höhe mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h. Regional sei auch extremes Unwetter nicht ausgeschlossen. Der DWD rechnet mit starken Verkehrsbehinderungen und Schäden an der Versorgungsinfrastruktur.

Neuschnee in Ostbayern

Laut DWD wird am Mittwoch vom Südwesten ausgehend bis nach Rheinland-Pfalz, Mittelhessen, Thüringer Wald und Ostbayern gebietsweise Schnee fallen - 1 bis 8 Zentimeter sind möglich, stellenweise könnten es sogar 10 Zentimeter werden.

Am Mittwochnachmittag und -abend rechnen die Meteorologen gebietsweise mit einer Entspannung der Glatteislage. Im Süden ist die Eisgefahr allerdings noch nicht gebannt. Vom Hochrhein bis ins südliche Alpenvorland könne es in der Nacht zu Donnerstag weiterhin zu gefrierendem Regen oder Regen mit erhöhter Glättegefahr kommen.

Vermehrt Unfälle am Dienstagabend

Schon am Dienstagabend herrschten teils schwierige Bedingungen auf den Straßen. Polizei und Meteorologen riefen die Fahrer dazu auf, die Geschwindigkeit der Witterung anzupassen. Das Polizeipräsidium Freiburg warnte gar vor enormer Unfallgefahr. In Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) war ein Autofahrer am späten Dienstagabend aufgrund der glatten Straße von der B21 abgekommen. Das Auto stürzte 15 Meter über eine Böschung ab und überschlug sich dreimal, bis es wieder auf den Reifen landete. Der 20-Jährige Fahrer blieb laut Polizei „wie durch ein Wunder“ unverletzt. Auch an den Vortagen hatte sich in vielen Regionen die Unfälle gehäuft.

