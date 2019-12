Wetter DWD warnt vor Glatteis in Ostbayern In der Nacht zum Samstag kann es laut Deutschem Wetterdienst in der Region auf den Straßen glatt werden.

Auf den Straßen müssen Autofahrer in der Nacht mit Glatteis rechnen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glätte und Glatteis in Ostbayern. Auf Straßen und Gehwegen kann es in der Nacht zum Samstag in der Region stellenweise spiegelglatt werden.

Im Landkreis Neumarkt ist laut DWD bereits ab 19 Uhr am Freitagabend mit Glätte zu rechnen. Für die Landkreise Cham, Kelheim, Regensburg und Schwandorf liegen Warnungen ab 22 Uhr vor. Bis etwa sechs Uhr müssen Menschen in Ostbayern am Samstagmorgen mit Glätte rechnen, im Landkreis Cham bis etwa acht Uhr.

Der Wetterdienst rät dazu, Autofahrten in der Nacht auf Samstag zu vermeiden. Zudem könne es zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Am Wochenende soll es dann wärmer werden – die Temperaturen sollen in Ostbayern über den Gefrierpunkt steigen, allerdings bei 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. (ka)