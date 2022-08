Im Überblick DWD warnt vor Unwettern: Diese Teile der Region sind betroffen

Der DWD hat für die Region etliche Warnungen ausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Samstagnachmittag wieder vor Unwettern. Betroffen sind auch Städte und Landkreise in der Region. Lesen Sie hier, welche das sind.

In Oberbayern warnt der DWD in den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm, Eichstätt, Altötting, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land vor starken Gewittern. Örtlich könne es Blitzschlag geben. Vereinzelt könnten auch Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Auch mit Verkehrsbehinderungen während des Platzregens sei zu rechnen, so der DWD.







In Niederbayern könne es in den Landkreisen Kelheim, Landshut, Straubing, Dingolfing-Landau, Deggendorf, Regen, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn und Passau zu starkem Gewitter kommen. Der Deutsche Wetter Dienst warnt vor Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometern.

Starke Gewitter können laut dem DWD auch in der Oberpfalz auftreten. Hier warnt der DWD in den Landkreisen Cham, Weiden, Amberg-Sulzbach, Schwandorf, Neumarkt und Regensburg.

