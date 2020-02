Auto E-Antriebe sichern Stellen im BMW-Werk Dingolfing BMW baut die Produktion von Elektromotoren im Werk Dingolfing schneller aus als geplant und schichtet dafür massiv Stellen um.

Merken

Mail an die Redaktion BMW-Embleme liegen in der Produktion im BMW-Werk in Dingolfing (Bayern) in einer Kiste. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

München.„Bis zum Jahresende werden wir die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Bereich von aktuell 600 auf über 1400 ausbauen“, kündigte der Leiter der BMW-Motorenproduktion, Michael Nikolaides, am Donnerstag an. Die 800 zusätzlichen Stellen sollen zum Großteil intern besetzt werden.

Elektroautos lassen sich mit weniger Mitarbeitern bauen als Benzin- oder Dieselautos. Im Gegensatz zu anderen Herstellern kauft BMW die Getriebe für die Verbrenner bei Zulieferern ein, fertigt dagegen bei den E-Motoren alles außer der Batteriezelle selbst. Deshalb werden die Beschäftigten der BMW-Zulieferer den Umbau stärker spüren als die BMW-Beschäftigten.

„Wir suchen für die Zukunftstechnologie E-Mobilität derzeit auch am Markt nach Fachkräften“, sagte Nikolaides. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hybrid- und Elektroautos rechnet BMW damit, dass dieses Jahr doppelt so viele Module für Hochvoltbatterien gebraucht werden wie im Vorjahr. Es würden auch viel mehr E-Motoren gebraucht werden. Mittelfristig sollen in Dingolfing bis zu 2000 Mitarbeiter an E-Motoren, Batteriemodulen und Hochvoltspeichern arbeiten. Das Zentrum für E-Antriebe in Dingolfing wird gerade von 8000 auf 80 000 Quadratmeter vergrößert.