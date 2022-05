Bad Kissingen E-Autos brennen auf Transporter aus

Mindestens sechs Elektro-Fahrzeuge sind am Donnerstag auf einem Autotransporter auf dem unterfränkischen Autobahnparkplatz Speicherz (Landkreis Bad Kissingen) in Brand geraten. Zunächst habe der Transporter im vorderen Bereich Feuer gefangen, dieses habe auf die geladenen Fahrzeuge übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Löscharbeiten zögen sich in Länge. Die Autobahn 7 sei in Fahrtrichtung Kassel komplett gesperrt worden. Hinweise auf eine Gefahr für Menschen gebe es nicht.

dpa