Schwabmünchen E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenprall mit Auto

Ein 76-jähriger Fahrer eines E-Bikes ist in Schwabmünchen bei Augsburg mit einem Auto zusammengestoßen und ums Leben gekommen. Vor dem Unfall am frühen Montagabend habe er vermutlich die Fahrbahn überquert, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Der Mann sei am Unfallort gestorben.

dpa