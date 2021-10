Anzeige

Unfälle E-Bike-Fahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Motorrad Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Markt Wald (Landkreis Unterallgäu) ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Markt Wald.Ersten Erkenntnissen nach hatte der 80-Jährige am Sonntagnachmittag im Bereich einer Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der Mann einfach los und krachte auf seinem Fahrrad mit dem 24-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

