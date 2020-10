Anzeige

Unfälle E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer ist nach einem Unfall in Nürnberg im Krankenhaus gestorben.

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt.

Nürnberg.Der Mann habe am Montagvormittag im Fahren ein Verkehrsschild gestreift, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er stürzte mit seinem Pedelec und verletzte sich dabei schwer. Am Dienstag erlag er den Verletzungen.